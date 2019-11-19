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Як Смолій порушував закон про закупівлі на користь дружньої Райффайзен банк Аваль

19.11.2019

Тендерним комітетом Нацбанку впродовж 2018 року систематично порушувався закон 922 «Про публічних закупівель», щодо проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг. А саме в частині складання тендерної документації, не відміни процедури закупівлі, а також визначення переможцем учасника, пропозиція якого не відповідає умовам тендерної документації.

Під час процедури закупівлі «банківських послуг еквайрингу», наприклад, були подані документи від двох учасників:

  • Райффайзен банк Аваль;
  • Ощадбанк.

З остаточним ціновою пропозицією (2,1 млн гривень) перемогла дочка австрійського банку. Хоча і не мала для цього жодних законних підстав. Оскільки у складі тендерної пропозиції Райффайзен банк Аваль відсутня інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі, згідно з установленим переліком тендерної документації.

А ще Райффайзен банк Аваль — установа, яка має зв’язок з головою НБУ Яковом Смолієм, який особисто здає в оренду свої приміщення банку, для здійснення господарської діяльності.

Ще один момент: під час процедури закупівлі «серверного обладнання» і «автоматизованої системи знищення зношених банкнот, її монтаж та налаштування» учасник завантажив ціну, технічні умови, специфікації, які визначені як конфіденційні і доступні лише для перегляду Нацбанком.

Це є порушенням статті 27 закону №922. Тендерний комітет НБУ не скасував закупівлі, незважаючи на те, що усунути дане порушення не надавалося можливим.

А під час процедури закупівлі «послуг з технічної підтримки по «Oracle Database» — пропозиції всіх учасників не відповідали умовам тендерної документації.

У одного з учасників ТОВ «ОС Консалтинг» банківська гарантія не відповідала умовам «Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» — документ не мав дати, номери та назви на підставі яких виникають базові відносини. Інший учасник ТОВ «РДТЕХ» в документах надав копію статуту без кількох сторінок, що також було
підставою для відхилення тендерної пропозиції.

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