Як Смолій порушував закон про закупівлі на користь дружньої Райффайзен банк Аваль

Тендерним комітетом Нацбанку впродовж 2018 року систематично порушувався закон 922 «Про публічних закупівель», щодо проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг. А саме в частині складання тендерної документації, не відміни процедури закупівлі, а також визначення переможцем учасника, пропозиція якого не відповідає умовам тендерної документації.

Під час процедури закупівлі «банківських послуг еквайрингу», наприклад, були подані документи від двох учасників:

Райффайзен банк Аваль;

Ощадбанк.

З остаточним ціновою пропозицією (2,1 млн гривень) перемогла дочка австрійського банку. Хоча і не мала для цього жодних законних підстав. Оскільки у складі тендерної пропозиції Райффайзен банк Аваль відсутня інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі, згідно з установленим переліком тендерної документації.

А ще Райффайзен банк Аваль — установа, яка має зв’язок з головою НБУ Яковом Смолієм, який особисто здає в оренду свої приміщення банку, для здійснення господарської діяльності.

Ще один момент: під час процедури закупівлі «серверного обладнання» і «автоматизованої системи знищення зношених банкнот, її монтаж та налаштування» учасник завантажив ціну, технічні умови, специфікації, які визначені як конфіденційні і доступні лише для перегляду Нацбанком.

Це є порушенням статті 27 закону №922. Тендерний комітет НБУ не скасував закупівлі, незважаючи на те, що усунути дане порушення не надавалося можливим.

А під час процедури закупівлі «послуг з технічної підтримки по «Oracle Database» — пропозиції всіх учасників не відповідали умовам тендерної документації.

У одного з учасників ТОВ «ОС Консалтинг» банківська гарантія не відповідала умовам «Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» — документ не мав дати, номери та назви на підставі яких виникають базові відносини. Інший учасник ТОВ «РДТЕХ» в документах надав копію статуту без кількох сторінок, що також було

підставою для відхилення тендерної пропозиції.

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