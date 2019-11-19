У Москві порушили справу проти матері, яка залишила з бабусею восьмеро хворих дітей

В однокімнатній квартирі на південному заході столиці виявлено вісім хворих дітей у віці від півроку до восьми років. Мати залишила їх під наглядом бабусі.

СК РФ порушив кримінальну справу за фактом залишення дітей в небезпеці — ст. 125 КК РФ (залишення в небезпеці).

Слідчі з’ясували, що до моменту виявлення хворих дітей увечері 18 листопада їх мати була відсутня вдома кілька днів. На думку медичних працівників, діти жили в неналежних умовах.

В рамках розслідування планується дати оцінку роботи органів системи профілактики, які відповідають за контроль умов життя і виховання дітей.