Історія з «Яндексом» показова. Для всієї російської убогій системи.

Який же туфтою зайняті влади! І чим вони змушують займатися передові за російськими мірками компанії!

«Відмінна» політика — обговорювати закони, які обвалюють курс акцій. На порожньому місці. У відповідь, щоб хоч якось захиститися, компанія винаходить «фонд» з химерною назвою «суспільні інтереси», екзотичним складом учасників і не менш дивними функціями. Тут же ще і співчутливий не приший «Ощадбанк» зі своєю «золотою» грушею.

На що йдуть сили? Замість того, щоб вести політику до того, щоб російські компанії на зразок «Яндекса» мали глобальні перспективи.

Це — божевільний дім. І як би позитивно не реагував ринок, як би експерти серйозно не обговорювали «хороший компроміс держави і «Яндекса», треба відійти на відстань від божевілля, в якому існує наша країна, щоб зрозуміти — це шлях в нікуди. Досконала втрата перспективи, образу майбутнього, який потрібен нашій країні.

Що дають Росії такі закони і «компроміси» з точки зору розвитку нашої хай і слабкою, але більш або менш передовий за мірками сьогоднішнього дня індустрії? Вони лише показують несумісність російського пристрої з перспективою для нашої країни конкурувати з розвиненими країнами. До числа яких тепер потрібно відносити Китай.

«Компроміс» відбувся. Відставання триває.