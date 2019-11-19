Зеленський з-за агресії Росії підписав важливий закон про кордон України: в чому суть

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення облаштування та утримання державного кордону.

Мова йде про закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону» № 232-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 жовтня, передає прес-служба президента.

«Закон дозволить створити належні умови для інженерно-технічного облаштування держкордону України з суміжними державами, насамперед з Російською Федерацією, з метою забезпечення виконання Держприкордонслужбою завдань щодо охорони та захисту державного кордону», – підкреслили у Зеленського.

Зараз українським законодавством не визначені розміри земельних ділянок, що надаються органам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд та інших об’єктів прикордонної інфраструктури для забезпечення дотримання режиму державного кордону.

У той же час лінійні розміри інженерно-технічних споруд і характеристики технічних засобів охорони кордону вимагають для їх розташування на місцевості смуги відведення земельної ділянки шириною не менше 50 метрів.

Цей закон вносить зміни в Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Закон «Про державний кордон України», згідно з якими органам Держприкордонслужби надаються в постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів прикордонної інфраструктури.

Також документ звільняє органи прикордонного відомства від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у зв’язку з облаштуванням державного кордону.

Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.