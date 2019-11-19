РНБО: В Україні РФ відпрацьовує кібератаки, які потім може направити проти Заходу

Росія відпрацьовує в Україні кібератаки, які потім можуть бути спрямовані проти країн НАТО і ЄС. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов під час зустрічі з делегацією представництва НАТО в Україні.

За його словами, альянсу з боку росіян украй небезпечні як для України, так і для країн-членів Альянсу і Європи в цілому.

«В Україні Росія відпрацьовує кібератаки, які в майбутньому можуть бути спрямовані проти країн НАТО, Європейського Союзу», — зазначив секретар РНБО.

За словами Данилова, нинішні виклики у сфері безпеки вимагають нестандартних підходів до їх вирішення. Також він висловив думку, що досвід, який Україна отримує в боротьбі з російської гібридної агресією, є корисним для країн-членів НАТО.

Крім того, Данилов подякував НАТО за політичну підтримку України у «вкрай складній ситуації російської агресії». «Ми впевнені, що переможемо в цій війні, — сказав він. — Це наша країна, і ми нікому її не віддамо».