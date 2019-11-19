Скандал з «ґвалтівником» в «Слуги народу»: Арахамія зробив заяву

У «Слуги народу» мають намір з’ясувати, чи не є фейком інформація про те, що нардеп Роман Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Про це УНН заявив голова фракції СН Давид Арахамія, зазначивши, що якщо це виявиться правдою, то питання подальшого майбутнього Іванісова буде винесено на розгляд «Слуги народу»

«Будемо вивчати, щоб розрізняти фейки від фактів… Якщо з’ясується, будемо виносити на фракцію», – сказав Арахамія.

При цьому він поки що не зміг відповісти, чи будуть виносити на фракції питання про виключення Іванісова: «Питання що з цим робити».

Як повідомляли, раніше виключена з фракції «Слуга народу» народний депутат Ганна Скороход підтвердила слова свого колеги Антона Полякова про те, що керівництво партії продавала округи на парламентських виборах. За її даними, середня сума продажу становила $300 000.