Нацполіція віддасть 16 мільйонів гривень фігуранту свого розслідування

Національна поліція закупити понад шість з половиною тисяч зимових штормових курток для своїх працівників на загальну суму в понад 16 мільйонів гривень. Постачальником товару розібрали компанію, яка сама є фігурантом розслідування поліцейських.

Як дізналося “Слідство.Інфо” з порталу публічних закупівель Prozorro, тендер на продаж курток виграла компанія “Праймформ”.

Ця фірма згадується у розслідуванні правоохоронців щодо шахрайства під час закупівлі шкарпеток для потреб армії у 2015-му році. Про це свідчить інформація з ухвал Солом’куп’янського суду столиці. Ідеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах.

За версією офіційного слідства, посадовці Міністерства оборони сприяли тому, аби комерційні структури, серед яких є компанія “Праймформ”, постачали Збройним силам одяг за завищеними цінами. Держава витратила майже 13,5 мільйонів гривень на закупівлю 1,4 мільйона пар шкарпеток військовим. Тоді як їхня реальна вартість, на думку правоохоронців, була вдвічі меншою.

Продукцію фігурантів розслідування, зокрема, й фірми “Праймформ”, арештували кілька років тому. Утім, вироків наразі у цій справі немає.

Окрім цього, “Праймформ” “засвітилася” ї в іншому кримінальному провадженні, яке веде Державне бюро розслідувань. Ідеться про зловживання посадовців Міноборони, що спричинило тяжкі наслідки для держави. Про це “Слідство.Інфо” довідалося з рішень Бориспільського суду Київської області.

На думку слідства, службовці оборонного відомства допомогли низці приватних фірм отримати перемогу на тендері, щоб постачати товари за завищеною вартістю. За версією ДБР, через це держава переплатила компаніям чотири мільйони гривень. У переліку тих, хто фігурує у провадженні, є “Праймформ”. У цьому році компанія отримала від Міноборони замовлення на постачання шкарпеток на більш як 11 мільйонів гривень.