У NASA випустили гру — симулятор польоту на МКС

Національне аерокосмічне агентство США випустило гру, яка дає можливість спробувати себе в ролі астронавта, який вирушає на МКС. Користувачі пройдуть всі етапи польоту: вивчення місії, запуск корабля, управління польотом і стикування з космічною станцією в одному з двох режимів — ручному або автоматичному.

Для проходження гри також можна вибрати одного з десяти персонажів — в їхній ролі виступають реальні астронавти зі своїми біографіями. За словами розробників, гра не претендує на роль максимально реалістичного симулятора польоту. Тривимірна графіка місцями досить умовна, але Rocket Science Ride 2 Station в першу чергу переслідує освітню мету — розповісти людям про те, наскільки складний процес польоту в космос.

Зараз гра доступна в веб-версії, а також у вигляді додатку для iOS.

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Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в реальності перші пілотовані польоти кораблів Crew Dragon і Starliner повинні відбутися ще до кінця цього року, однак з великою ймовірністю будуть перенесені на 2020 рік. Так, SpaceX лише нещодавно провела успішні наземні випробування двигунів для Crew Dragon, а інженери Boeing протестували систему аварійного порятунку (теж на Землі).

За матеріалами Naked-science

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