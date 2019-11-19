У РФ вирішили зняти серіал з «двійником Зеленського»

Колишній працівник московського автосервісу, узбек Умід Исабоев зіграє українського президента Володимира Зеленського «комедійному чотирьохсерійному фільмі про Україну».

Про це сам Ісабаев розповів Telegram-каналу Mash.

Якісь російські продюсери планують взяти чоловіка на головну роль у серіалі, так як він дуже схожий на Зеленського.

Исабоев не розкрив подробиці сюжету картини та імена її авторів. За його словами, йому ще належить підписати контракт з якимись продюсерами.

Відомо, що Умід Исабоев народився в Узбекистані, працював автомаляром в Москві.