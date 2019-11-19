Вадим Босий: заступник голови Господарського суду Києва

Гігантські суми з бюджету Києва, з рахунків метрополітену йдуть в кишеню путінського олігарха Павла Фукса і його подільників. Це стало можливим завдяки злагодженій “роботі” схемників при потуранні правоохоронних органів і судової системи.

Справа київського метро про “взаємини” з ТОВ “Укррослізинг” перебувала на розгляді в Господарському суді міста Києва. Рішення, які в подальшому стали доленосними і, по суті, дали зелене світло на “законний грабіж”, приймалися суддею Господарського суду Вадимом Босим.

У його багажі — сумнівні судові рішення і “ні кола, ні двора”, “секретна” інформація про притягнення до відповідальності за хуліганство, восьмирічне церковне навчання, і, схоже, фіктивне розлучення.

Гучна справа

Як вже повідомлялося, російський олігарх Павло Фукс відсудив у Київського метрополітену близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб виплатити їх, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду — з 5 до 8 гривень. При цьому 2 грн з кожної поїздки тепер йдуть безпосередньо в кишені мільярдера і його подільників.

Більш того, згідно з мировою угодою, до 31 грудня 2018 року КП “Київський метрополітен” має перерахувати на користь ТОВ “Австро-Угорська Лізингова компанія” (це нова назва “Укррослізинга”) 656 мільйонів гривень (на початку місяця пішло вже понад 478 млн), а до кінця 2019 року — 994 млн гривень.

І рішення про стягнення майже двох мільярдів, і про затвердження грабіжницького мирової угоди “візував” суддя Вадим Босий (він також є заступником голови Госпсуду Києва). Як і десятки, сотні інших.

Шлейф сумнівних рішень

За суддею Босим тягнеться шлейф різних сумнівних рішень. Ще в 2013 році юристи, правозахисники били на сполох через те, що господарський Суд при безпосередній участі Босого прийняв рішення на користь рейдерів щодо спірного приміщення в Києві (за словами адвоката, дане рішення суду створило прецедент, результатом якого в подальшому може стати масове перерозподіл приватної власності в Україні), і відмова визнати недійсним рішення Київради та договори про передачу “смачного” земельної ділянки в столиці.

Також Босий засвітився і в скандальному процесі Кристалбанку та суперечці по об’єктах мережі “Спортлайф”. Правда, суддя був змушений узяти самовідвід, оскільки є родичем особи, яка бере участь у судовому процесі. Якщо коротко — батько судді — Петро Босий — на той момент був керівником ТОВ “Фінансова компанія ” Смарт груп”.

У матеріалах кримінального провадження є інформація, що діяльність цієї компанії має ознаки фіктивності.





Але справа про стягнення мільярдів з рахунків київської підземки (за завищеними позовних вимог російського олігарха) — поза “конкуренції”. По тяжкості наслідків для держбюджету.

Мільйони в подарунок

Заступник голови Господарського суду Києва Вадим Босий, судячи з декларації, не має ні власної квартири, ні машини.

У декларації за 2017 рік Вадим Босий вказав, що живе в квартирі, яка належить його матері, а їздить на Lexus NX 300 2014 року, власником якого є його батько-пенсіонер із Переяслава-Хмельницького.









Ціна на Lexus NX 300 2014 року сьогодні стартує від 35 тисяч доларів

На банківських рахунках судді Босого лежать близько 15 тис. доларів та 200 тис. гривень. А ось готівкою — півтора мільйона гривень.

Зарплата за 2017 рік склала 316 тис. грн., набігли і відсотки по банківських внесках – близько 46 тисяч гривень.

Але батько судді не раз забезпечив сина гідним засобом пересування. У 2016 році суддя катався ще на одному автомобілі батька — Toyta Land Cruiser Prado 3000. Більш того, папа “підкидав на життя” синові-судді чималі суми: у 2016 році — мільйон гривень, у 2015 році — теж мільйон, в 2014-му трішки скромніше — всього 500 тисяч.





На грані фантастики: церква, хуліганка, суд

Журналісти OBOZREVATEL уважно ознайомилися з досьє Босого Вадима, яку розміщено на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.





Згідно з анкетами, що міститься в досьє судді, Вадим Босий підтвердив, що наведені ним дані є правдивими і точними, повними і достовірними. Також суддя визнав, що розуміє — надання недостовірної (зокрема, неповної) інформації, яка може свідчити про недобропорядочности, також може мати певні наслідки.





Анкета 2018 року

В анкеті, заповненій у березні 2018 року, Босий вказав, що заочно навчався в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (спеціальність — правознавство). Кандидат юридичних наук — захищав кандидатську в Маріупольському державному університеті (Донецька область). Підвищував кваліфікацію в Національній школі суддів України.

В анкеті за 2012 рік є цікава інформація, що відразу після школи Босий вступив в Київську духовну семінарію, де навчався 4 роки, а потім — в Київську духовну академію (ще 4 роки навчання). Загальна: вісім років церковного навчання (з 1994 по 2002 рік) під крилом Московського патріархату.







Наскільки міцна зв’язок судді Босого з церквою і наскільки міг вплинути цей фактор на винесені ним судові рішення (особливо якщо на користь бізнесу з російським корінням) — поки що невідомо.

Взагалі, по біографії судді впору писати роман. У 1997 році, ще будучи студентом семінарії (денна форма навчання), він вступає в Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (правознавство, заочне відділення). А в 1998 році — в Духовну академію.

Через рік, у 1999-му, Босий вже працює провідним спеціалістом в юридичному відділі секретаріату Київської міської державної адміністрації — паралельно навчаючись в університеті і Духовній академії (дипломи отримав в 2002 та 2003 рр. відповідно).





Семінаристи першого року навчання

Як кажуть джерела OBOZREVATEL в церковному середовищі, “таке можливо, тільки якщо у нього був серйозний покровитель”. Втім, стверджувати ми не можемо. Це тема окремої розмови, як і тотальна вербування спецслужбами (в першу чергу, російськими) семінаристів і священнослужителів.

На різних посадах в КМДА Вадим Босий працював до 2003 року, потім пару місяців в Міністерстві економіки, а в лютому 2004-го почалася його судова кар’єра — з радника голови Господарського суду Київської області. Безпосередньо суддею Вадим Босий був призначений в 2007 році — всього через чотири роки після отримання університетського диплома.

Ще один цікавий факт. Як стверджує джерело OBOZREVATEL в правоохоронних органах, Вадим Босий в березні 1999 року, будучи студентом університету і Духовній академії, притягувався до адміністративної відповідальності за хуліганство. В анкетах судді за 2012 і за 2018 роки таких даних немає.





Сім’я: пенсіонери-мільйонери і колишня дружина “під боком”

У деклараціях Вадима Босого на сайті НАПК згадується мати судді, в квартирі якої він нібито живе, і батько, який, як ми вже розповідали, за три роки подарував синові 2,5 мільйона гривень і віддавав йому в користування елітні автомобілі. Стандартна схема — зустрічається постійно, але де-юре все чисто.

У деклараціях — ні дружини, ні дітей. Інформація про розлучення судді є в його анкеті — Вадим Босий розлучився з Катериною Босий (у дівоцтві — Прокопчук) у 2008 році.





Жінка живе в столиці і має у власності квартиру в Дніпровському районі Києва. Джерела OBOZREVATEL стверджують, що в квартирі колишньої дружини також був зареєстрований і суддя Босий. Зазначимо, що право власності Катерина оформила в червні 2012 року — через чотири роки після розлучення.





Катерина Боса купила трикімнатну квартиру

Але в деклараціях Босого Вадима відсутня яка-небудь інформація про власності (колишньої) дружини і про користування суддею цим майном.

В 2013 році, через рік після покупки житла екс-невісткою, купила квартиру і мати судді. Саме цю квартиру декларує Вадим Босий (право користування).





Мати судді стала власницею житла через рік після екс-невістки

Цікавий момент. Квартира матері судді і квартира його колишньої дружини знаходяться в будинках, які стоять в 50-ти метрах один від одного. Висотки — новобудови. Судячи з документів, квартири були проінвестовані в один період, а дата введення в експлуатацію цих будинків відповідає отриманню права власності.





Квартири куплені в сусідніх будинках

У Катерини і Вадима Босих є доросла дочка, її дані вказані в анкеті судді. Однак деякі ЗМІ стверджують, що у пари є ще одна дитина — хлопчик нібито народився через три роки після розлучення — в 2011 році. Також, за інформацією журналістів, за місяць до перекладу Босого з Полтави до Господарського суду міста Києва екс-дружина завбачливо проінвестувала квартиру в ЖК “Паркові озера”. Нібито жінка заплатила за “троячку” $70.000 — перебуваючи в декретній відпустці.

Також у ЗМІ відзначалося, що “з 2016 року екс-дружина судді не працює, що не заважає їй поповнювати свої банківські рахунки на суму приблизно в $24 000 в рік і подорожувати з чоловіком в Бельгію, Німеччину, Швейцарію та США”.

Законним шляхом цю інформацію можуть перевірити лише компетентні органи. Якщо ці дані підтвердяться, мова може йти про фіктивне розлучення і, відповідно, про приховування доходів і про незаконне збагачення (це стаття 368-2 КК України, санкція якої передбачає до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади на строк протягом 3 років). Тема — просто подарунок для НАБУ.

Батькам судді по 63 і 65 років. Вони живуть у Переяслав-Хмельницькому і є засновниками і директорами ряду підприємств різних видів діяльності. У цих підприємств є земельні ділянки та майнові комплекси.





З анкети судді 2018 р.

Наприклад, на вул. Героїв Дніпра (на території, яка закріплена за одним з підприємств, де засновники саме батьки судді) розміщена заправна газова станція (легальність якої викликає сумніви), автомийка, прийом металобрухту, столярний цех та автомайстерня. Однак місцеві жителі кажуть, що тут здебільшого господарюють орендарі.





Також місцеві розповіли, що раніше це була територія “Сільгосптехніки” — передового підприємства Переяславського району. І нібито в певний момент Петро Босий, дослівно: “не платив зарплату працівникам цього підприємства, але в цей же час будував собі великий будинок в Переяслав-Хмельницькому і купив джип. А потім і зовсім присвоїв підприємство”.





Будинок подружжя Босих

Також місцеві жителі стверджують, що сьогодні підприємства (за Героїв Дніпра) не перераховують гроші в бюджет міста. Мовляв, чого боятися, коли син — великий чоловік.

Підприємства, в яких батьки судді є засновниками:

ТОВ “АБОН” Код: 35778576;

ТОВ “ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ “УКРСІЛЬГОСППРОДУКТ” Код: 31200457;

ТОВ “ЗГУРНАС” Код: 05407901;

ТОВ “ВІВАТ-ПЕРЕЯСЛАВ” Код: 35778560;

ТОВ “ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО” Код: 33198542;

ТОВ “СОБИН” Код: 36298149. Це підприємство, за інформацією з Єдиного реєстру судових рішень, фігурує в декількох виробництвах: як господарських, так і кримінальних.

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