Кримський бандит Юрій Єриняк по кличці Молдаван зачищає інформацію про «зливі» свого кума злодія Тижня

Член кримської ОЗУ Черевики, кривавий злочинець Юрій Єриняк, по кличці Молдаван, посилено приміряє на себе роль мецената і філантропа. Тільки от чорного кобеля не відмити до білого. І тут Молдаван перегнув палицю. Виринувши після перемоги Зеленського на виборах, він встиг закласти свого кума злодія Тиждень. Саме цю інформацію він намагається всіма силами приховати від громадськості. Ми в свою чергу, як завжди, наводимо статтю про бандита Ериняке в повному обсязі.

Після перемоги на виборах «Слуги народу» відбулися зміни у верхівці української мафії. Знову «сплив» Юрій Єриняк.

12 жовтня в столиці був позбавлений титулу «злодія в законі» «смотрящий» по Києву Андрій Недзельський, відомий у кримінальних колах також як Тиждень і Андрій Львівський. Цією новиною поділився тепер уже колишній заступник голови Нацполиции В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, як передає Цензор.НІ, на урочистостях з нагоди весілля в родині кримінального авторитета Олега Бакинського три «злодія в законі» позбавили Тиждень воровського статусу, після чого його сильно побили і викинули за межі території.

«У злодіїв в законі можна порушувати закони будь-якої країни, але тільки не «закони» їх життя. Взагалі, це дуже добре, в нашій країні на одного лідера злочинного угруповання стало менше. Неможливо піднятися на гору, не пройшовши весь шлях, обов’язково буде падіння. Цей фрукт його не проходив, так було і буде завжди, ця закономірність точно для всіх», — написав Аброськін.



(щоб збільшити, натисніть на зображення)

Довідка

Андрій Недзельський народився в 1973 році. У 2010 році Тиждень був оголошений в міжнародний розшук за підозрою у вбивстві кримінального авторитета Олександра Семенова (Кацап). Незабаром його затримали в Іспанії екстрадували в Україну, однак, завдяки широким корумпованим зв’язкам звинувачення у вбивстві з Недзельського було знято.

Недзельський входив у найближче оточення могутнього злодія в законі Сергія Мамедова (Мамед), який помер у листопаді 2011 року від раку шлунка. Після смерті Мамеда почалася боротьба за общак, який він контролював. З одного боку на нього претендували кавказці — злодії в законі Серго Глонти (Гуга), Рамаз Цикоридзе (Рамаз Кутаїський) і Бахиш Алієв (Ваха), яких підтримав найстаріший одеський «законник» Валерій Шеремет (Кулька). Їм протистояв злодій в законі Сергій Лисенко (Льора Сумський), якого підтримали росіяни Анатолій Якунін (Сенька Самарський), Юрій Пічугін (Пичуга) і Василь Христофоров (Воскрес), близькі до слов’янського крила клану нині покійного Діда Хасана.

У травні 2012 року Недзельський був поставлений «смотрящим» по Києву (на «сходці» були присутні троє «злодіїв в законі» — росіянин Юрій Пічугін по кличці Пичуга і українці Сергій Лисенко на прізвисько ” Льора Сумський і Олексій Сальникова по кличці Льоха Краснодонський).

28 жовтня 2012 року Тиждень був «коронований» в Греції («злодійський підхід» до нього зробив впливовий кутаїський «злодій в законі» Давид Себискверадзе по кличці Дато Кутаїський).



Андрій Недзельський

Відоме своєю деякою проросійською позицією інтернет-видання Страна.иа подає набагато більш розширену версію події.

У злодійський громади давно назріло багато неприємних запитань до Тижня, пише Олександр Сибірцев. Однією з претензій було те обставина, що Андрій Недзельський за своїм статусом і способом життя не підходив під список критеріїв, якими повинен володіти справжній злодій.

За даними автора, Андрій Недзельський за фактом жодного разу «не топтав зону, тобто не відбував термін в місцях позбавлення волі, за винятком деякого часу, проведеного ним у французькій в’язниці за підробку угорського паспорта.

«Тобто, по суті, Тиждень був в очах злодійський громади «апельсином» – так називають злодіїв, які купили свій статус «авторитета» через гроші або отримали його за які-небудь послуги, — йдеться в статті. — Втім, це обставина давно не є серйозним в злодійському світі – в Україні є ще кілька «злодіїв у законі», також не відбували серйозні терміни у в’язниці».

Як стверджує автор, основною претензією до Тижня були його непомірні амбіції в бажанні підім’яти під себе якомога більше прибуткових напрямків тіньового бізнесу та інтриги, якими він цього добивався. Раніше Тиждень серйозно посварився з дніпровським злодієм Умкою – Сергієм Олійником, намагаючись вибити у нього внески в общак з Дніпра. Тиждень також претендував на відрахування з нелегального видобутку бурштину на Волині і з завезення «евроблях» із Закарпаття.

Однак претензії Тижня нібито були відхилені на злодійській сходці в присутності найстаріших українських злодіїв Лери Сумського і Володимира Дрибного по кличці Полтава.

Причому інтригував Тиждень, знову ж, не за «поняттями» злодійського світу, вдаючись до допомоги ворогів організованої злочинності – поліції. До речі, статус злодія з Тижня в 2017 році вже намагалися зняти — на злодійській сходці в Греції з участю злодіїв Дато Кутаїського і Гії Кутаїського. Тиждень викликали на сходку, проте він на неї не приїхав – в Ніцці його французькі поліцейські затримали за підробку угорського паспорта.

Через неявку Тижня на сходку його статус злодія був призупинений – за злодійським поняттям, позбавити цього статусу можна лише в присутності «обвинуваченого».

Остаточний «вирок» щодо Тижні був винесений лише 12 жовтня в київському готелі Fairmont Grand в номері на другому поверсі. Для усипляння пильності Андрія Недзельського радо запросили на весілля до Олега Крапівіну – Бакинському.

Однак перед весіллям злодії провели своє розслідування однієї давньої історії. Справа в тому, що Андрій Недзельський давно ворогував з одним з найвпливовіших злодіїв по кличці Нодар Руставський (за паспортом Нодар Асоян – прим. CRiME). Останнього рік тому викрали якісь поліцейські – за інформацією джерел автора, викрадачі представлялися «оперативниками карного розшуку».

«Насправді вони не були співробітниками карного розшуку, а складалися в іншому департаменті. Нодара Руставського кинули у підвал, при цьому пояснили, що проводиться певна оперативна робота. Але ніяких санкцій суду у них не було. Через тиждень Нодара викупили за п’ятдесят тисяч євро його люди», – розповіло джерело видання.

Важлива деталь

Як писали, 8 квітня 2018 року в турецькому місті-курорті Анталья був убитий 59-річний злодій в законі Гайоз Звиададзе, відомий у кримінальному середовищі під прізвиськом Гія Кутаїський. За попередньою версією, вбивство Звиададзе могло стати наслідком його конфлікту із злодієм в законі Нодаром Асояном по кличці Нодар Руставський. Кримінальні авторитети посперечалися за вплив в Ростовській області. З цим же конфліктом пов’язують і замах у грудні 2017 року на кутаїського злодія в законі Гочу Алпаидзе по кличці Алфасон. В піку Нодару Гія і Алфасон просували в «злодійську сім’ю» київського кримінального авторитета Артура Атабекяна, який влітку 2017 року оголосив себе «злодієм» в СІЗО Ростова-на-Дону, але так і не отримав визнання Асояна. З цього приводу кутаисцы неодноразово кликали Нодара на очні зустрічі, однак той під різними приводами від них ухилявся.

Враховуючи, що Асоян проходить підозрюваним у вбивстві Гії Кутаїського, його затримували у зв’язку саме з цією справою. Однак історія отримала несподіване (чи ні?) поворот.

При переговорах про звільнення Нодара Руставського один з його людей нібито упізнав в одному з учасників переговорів з боку викрадачів співробітника Департаменту внутрішньої безпеки поліції. Це наштовхнуло злодіїв на цілком логічний ланцюжок – справа в тому, що зв’язки Андрія Тижня з великими чинами з поліції були добре відомі злодійському спільноті. Він їх, власне, особливо й не приховував.

Тоді і зародилися перші підозри, що Тиждень намагається «розібратися» зі своїм недругом, Нодаром Руставским, руками «ментів», що є табу в кримінальному співтоваристві.

Для розмови злодії усамітнилися в номері готелю. У Недзельського кримінальні «авторитети» у присутності давнього опонента Тижні – злодія Сергія Олійника по кличці Умка, а також Давида Озманова по кличці Дато Краснодарський і Нодара Асояна по кличці Нодар Руставський запитали про його ставлення до «авторитету» Юрію Ериняку по кличці Молдаван. На Тиждень, не відчуваючи підступу, відповів, що це його друг і йому можна вірити.

Після цього Тижня влаштували очну ставку з Юрієм Ериняком – Молдованом, попросивши того розповісти про якусь зустріч, на якій нібито були присутні Юрій Єриняк, Андрій Недзельський та працівник Департаменту внутрішньої безпеки поліції полковник Віталій С.

«Юрій Єриняк назвав дату зустрічі, місце зустрічі – ресторан і присутніх, а також розповів про те, що Тиждень повідомив полковнику про те, що Нодар Руставський хоче вбити його, і попросив Віталія С. нейтралізувати Нодара», – розповіло джерело автора кримінальних колах.



Юрій Єриняк

Після цих слів Юрія Ериняка, «злодій в законі» Умка з іншими злодіями стали бити злодія Андрія Недзельського. Тижня зламали ніс і щелепу і викинули з ресторану. За злодійським поняттям, побиття «злодія в законі» рівними за рангом людьми вважається приниженням і автоматично «раскоронацией». Після цього Тиждень був змушений звернутися до медиків і пару днів провести в лікарні.

Наступним кроком, за інформацією джерел видання в кримінальних колах, може бути вилучення у Тижні злодійського «общака», «віджимання» в нього майна і контролю над бізнесом.

Автор відзначає, що зміна влади в злодійському світі характерним чином співпала і зі зміною політичної влади в країні. Тиждень був близький до ряду людей, що входили в оточення Петра Порошенка.

У той час як давній опонент Тижня Умка (Олійник), як вважається, близький до кола спілкування свого впливового земляка Ігоря Коломойського – небайдужого президенту Зеленському олігарха. Не так давно Олійник і Коломойський навіть були зображені разом на одному фото після баскетбольного матчу.



Момент матчу, справа — наліво: Сергій Олійник (він вже Умка), Олександр Петровський (він же Нарік), Валерій Кондратьєв (він же Гастелло) і Ігор Коломойський; джерело фото: Країна

Примітно, що кілька тижнів тому Страна.иа живописала одну на той момент вельми актуальну історію, в якій нам зараз один цікавий момент.

Восени 2014 року на прийом до тодішнього першого заступника міністра внутрішніх справ Володимира Євдокимова прийшов на той момент керівник студії «Квартал-95» Володимир Зеленський. Йшлося про конфлікт, який виник після демонстрації студією пародії із зображенням глави Чечні Рамзана Кадирова.

На ній Кадиров був зображений під час молитви, на тлі чого жартували кварталівці.

Незабаром після цього Зеленський вибачився перед Кадировим, а вже після обрання Зе президентом в 2019 році прес-секретар глави Чечні Альві Карімов дав зрозуміти, що вибачення були прийняті: «Якщо хтось щось змонтував і Зеленський не має до цього відношення і вибачився, це нормально для будь-якої людини».

За даними джерел видання в МВС, історія з вибаченнями Зеленського мала також і непублічну частина.

Нібито на тлі конфлікту з главою Чечні Зеленський, побоюючись за свою безпеку, тоді ж, у 2014 році, звернувся за допомогою до Володимира Євдокимова. І останній справді допоміг.

Один з підлеглих Євдокимова, який займав в період подій Евромайдана посаду начальника столичного Убозу Віталій Стрижак, організував зустріч Зеленського з згаданим вище Юрієм Ериняком, людиною, яка мала зв’язки в кримінальних колах і не тільки.



Володимир Зеленський

На рандеву з «авторитетом» Стрижак разом із Зеленським відрядив свого заступника Євгена Коваля. Обговорення «світової» затягнулося на кілька зустрічей. Спочатку Єриняк розмовляв із заступником глави МВС Чеченської Республіки, якого називав у бесіді «Апті». Після цього Молдована вивели на керівника МВС. А потім відбулася розмова з ним Зеленського.

Крім іншого, нібито було домовлено, що Зеленський разом з Молдаванином особисто прилетять на зустріч з Рамзаном.

«Але, по підсумку, Зеленський потім відмовився їхати. І полетів тільки Єриняк, який взяв з собою в якості презенту примірник Корану в дорогому оформленні», – розповів виданню співрозмовник у МВС.

За його даними, Молдован залишився дуже незадоволений тим, що Зе проігнорував поїздку. І незабаром після повернення з РФ Ериняка в Києві загорілася машина Зеленського.

CRiME, за матеріалами Цензор.НІ, Страна.иа і власних архівів.