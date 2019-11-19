Корупція в портах, Коломойський і Ахметов: пранкер Джокер дізнався секрети у заступника міністра Клитиной

Заступник міністра транспорту та інфраструктури Олександра Клитина, яка потрапила в постільний скандал, виклала пост в соцмережах, де вона прокоментувала скандал, після того, як їй написав пранкер Джокер.

Відповідні скріншоти листування опубліковані в Telegram-каналі Джокера.

Крім того, під час листування Клитина дала зрозуміти, що хотіла б отримати посаду міністра транспорту та інфраструктури. На питання від Джокера, «потягнула» б вона міністерство, Клитина відповіла «потягнула б».

Також Клитина негативно оцінила ділові якості свого начальника — міністра інфраструктури Криклія, написала, що він приймає на роботу корупціонерів, щось мутить з тендерами на «Укрзалізниці», а також про те, що в міністерстві на ключових посадах стоять люди Ахметова.

Відзначимо, що в листуванні не указується, ким саме представився пранкер. Але, судячи з усього, якогось близького до Зеленському людини.

ЗМІ публікують все листування:

Днями народний депутат Антон Поляків (СН) опублікував уривок запису розмови між депутатами його фракції і начальником поліції Дніпропетровської області. «Країна» проаналізувала повну версію плівки, яку в народі вже прозвали — Криворожгейт.

Депутати по суті заявили, що будуть політичної дахом для поліцейських і в обмін на лояльність гарантують невтручання прокуратури та ДБР. А в обмін полициейские будуть «радитися» в «чутливих» темах на кшталт металобрухту.

Крім усього, там є і один пікантний момент, який стосується Олександри Клитиной, яка потрапила на посаду нібито через ліжко.

Ось його текстова розшифровка:

«Поки жінки пішли, можна я покажу, який у нас заступник міністра. Клитина Саша. Вона просила, сильно хотіла.

— Хороша?

— Ого! Охеренная!

— Ось, призначили, дівчина дуже хотіла стати заступником міністра!

[сміх]

— Це називається, я чиста перед вами.

— Капець, звичайно, нееее, хороша подруга.

strana.ua