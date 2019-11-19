Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Маасом ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом.

Про це інформує прес-служба президента.

“Президент України висловив вдячність за послідовну підтримку з боку ФРН територіальної цілісності і суверенітету України, комплексну допомогу у впровадженні структурних реформ у нашій державі, сприяння ініціативам з відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донбасу”, – йдеться в повідомленні.

Зеленський поінформував німецького міністра про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч в нормандської форматі відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту.

Також була обговорена ситуація навколо прийняття у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС.

Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням директиви. Обговорювалися також питання практичного співробітництва сторін у контексті реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.