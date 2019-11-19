Міжнародний суд ООН зобов’язав Росію відповісти на позов України

Міжнародний суд ООН постановив, що Росія повинна підготувати документи у відповідь на позов України до 8 грудня 2020 року. Документ опублікований на сайті інстанції.

Зазначається, що ця постанова слід за рішенням Міжнародного суду ООН від 8 листопада. Тоді скаргу по справі України проти Росії про порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму визнали прийнятною.

Спір був ініційований Україною в січні 2017 року. Київ намагається довести, що Москва порушила дві міжнародні конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію расової дискримінації. Російська сторона наполягає, що позов повинен бути відхилений, оскільки не підпадає під юрисдикцію міжнародного суду.