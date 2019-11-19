«Та пішов він на х*й!» Маруся Звиробий розлютилася на Зеленського

Українська військовослужбовець Маруся Звиробий розкритикувала президента Володимира Зеленського, який не згадав про смерть українського військового Євгена Коростельова після поранення на Донбасі.

«Е*аный наркоман проігнорував смерть бойового комбрига…зате дое*ався і юлькиной фігурі…і мене просять не матюкати е*аного наркомана…та пішов він нах*й», — написала Звиробий у своєму Telegram-каналі.

У вівторок, 19 листопада, у військовому госпіталі в Харкові помер командир 128-ї гірсько-піхотної бригади Євген Коростельов.

Військовослужбовець ЗСУ 12 листопада був поранений поблизу Новотроїцького під час обходу передових позицій. Коростельов підірвався на міні.

Судячи з відсутності публікацій на офіційних сторінках президента в мережі, Зеленський не висловив співчуття у зв’язку зі смертю Коростельова.