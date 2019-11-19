У Києві затримали екс-голову Офісу великих платників податків ГФС Євгена Бамбизова. Про це повідомив журналіст Володимир Бойко.

За його словами, Бамбизов затриманий за підозрою у сприянні легалізації доходів групи олігарха Сергія Курченко. Мова йде про суму 4,7 млрд гривень. Нагадаємо, раніше по справі затримали голову «Укрексімбанку» Олександра Гриценка.

Самого Бамбизова звільнили 10 вересня через тиждень після того, як він заявив про претензії офісу до «Арселорміттал Кривий Ріг».