Герус сказав, якого покарання для Ляшко було б достатньо

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Герус вважає, що Олег Ляшко, який накинувся на нього в аеропорту «Бориспіль», не заслуговує реального тюремного терміну. Про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

На думку Геруса, для Ляшко «було б достатньо випробувального терміну з умовним покаранням».

«Воно, по-перше, стримувало б його від таких провокацій, тому що якщо порушуєш випробувальний термін з умовним покаранням, то тоді настає повноцінне. По-друге, повинна бути невідворотність покарання. По-третє, тоді така судимість не дозволяє балотуватися на наступних виборах», — сказав він.

Нардеп також заявив, що охоронець Ляшко «достатньо повноцінно» брав участь у бійці.

«Ця ситуація дає моральне право для того, щоб наступала якась певна відповідальність», — сказав Герус.