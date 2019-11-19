Арестович записав жорстке поводження, висунувши Зеленському важке обвинувачення

Відомий український експерт Олексій Арестович заявив, що смерть комбрига і полковника Коростельова можна сміливо записувати Зеленському в ціну розведення.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі і заявив, що полковник підірвався на міні при огляді нових позицій для відведення підрозділів бригади.

Командир 128-ї гірсько-піхотної бригади Євген Коростельов, який був поранений на передовій кілька днів тому, помер сьогодні в лікарні Харкова. З цього приводу Арестович записав жорстке поводження.

«Смерть комбрига 128-й можна сміливо записувати Зеленському в ціну розведення. Полковник Коростельов підірвався на міні при огляді нових позицій для відведення підрозділів бригади. Це другий комбриг ВСУ, який поліг на цій війні.

Першим був комбриг 51-й, полковник Пивоваренко, загиблий під час виходу з Іловайському коридору. І ще два начальника 73-го центру, капітани першого рангу Зінченко і Олефіренко. Я говорив: хірург, поки навчиться, залишає кладовищі за спиною. Верховний головнокомандувач поки навчиться, залишає десять кладовищ. Це навіть за умови, що він взагалі хоче вчитися. А президент Туреччини Ердоган якось зауважив Зеленському, що рук не вистачить для браслетів.

Виявляється, боєприпаси вибухають, сапери гинуть, комбриги наступають на міни не тільки тому, що їх змушують проклятий Порошенко і Муженко. Навчання триває», — пише він.