На Донбасі збили російський безпілотник з вибухівкою

На Горлівському напрямку (Донецька область) бійці ООС збили ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА). Про це повідомляє штаб ООС.

Дрон у другій половині дня облітав позиції бійців для розвідки оборонних споруд і системи виявлення вогню.

«Завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунків чергових вогневих засобів, ворожий безпілотний літальний апарат був збитий зосередженим вогнем зі стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що при падінні БПЛА вибухнув. На думку військових, це може говорити про те, що дрон міг завдати удару з повітря.

Рештки збитого безпілотника передали експертам.