Заступник голови Харківської облради лобіював інтереси злочинного групи, – МВС

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка за допомогою одного із заступників голови Харківської облради, через фіктивні підприємства вигравала тендери.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполиции у вівторок, 19 листопада.

Зазначається, що група осіб у період 2018-2019 років на території Харкова, Харківської та інших областей створили низку суб’єктів підприємницької діяльності з метою використання їх реквізитів підприємств та розрахункових рахунків у злочинних схемах.

“Встановлено, що один із заступників керівника Харківської обласної ради причетний до лобіювання інтересів злочинної групи, яка, використовуючи комунальні підприємства все того ж Харківської обласної ради і різних підрозділів Харківської ОДА, отримувала перемоги в тендерах і закупівлі підконтрольними суб’єктами господарювання”, – йдеться в повідомленні.

На даний момент поліція проводить обшуки за адресами реєстрації підконтрольних суб’єктів господарювання та фактичного знаходження членів зазначеної злочинної групи.

Відкрито провадження за ознаками злочинів, передбачених статтями про зловживання владою або службовим становищем, легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України).