Кількість ДТП в Україні за водіння в стані алкогольного сп’яніння збільшилась на 25%

За 10 місяців поточного року зафіксовано понад 1 тис. дорожньо-транспортних пригод з-за водіння в стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я.

«За даними Патрульної поліції, за 10 місяців цього року зафіксовано 1,4 тис. ДТП через водіння в стані алкогольного сп’яніння. Це на 25,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок цих ДТП 1 360 тис. осіб отримали травми і 78 — загинули. Для порівняння, за весь 2018 рік число загиблих в результаті водіння в нетверезому стані становила 87 осіб.