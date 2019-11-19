У Львові розгорається скандал через зйомок відвертої реклами у Палаці Потоцьких

Минулого тижня в інтернет був викладений кліп-реклама жіночої білизни. Численну критику він отримав з-за того, що був знятий у львівському Палаці графів Потоцьких і розміщений в Instagram українським брендом нижньої білизни для жінок Zhilyova Lingerie.

Як зраджує ZAXID.NET, рекламщики абсолютно офіційно проводили зйомку в «блакитній залі» палацу. Дозвіл на їх проведення дала Адміністрація Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького, в управлінні якої перебуває будівля. З компанією-рекламодавцем був укладений відповідний договір.

На скандальному відео можна побачити, як модель в білизна танцює на столі колишньої їдальні. Втім, у галереї мистецтв кажуть, що встановлення на стіл стало самодіяльністю танцівниці.

В мережі ролик користується популярністю. Зазначимо, що за 11 днів його переглянули майже 140 тис. осіб. Однак таке уявлення викликало обурення у багатьох спостерігачів.

Так колишня директор Львівської національної галереї мистецтв Лариса Возницька-Разінкова, підтвердила, що на кадрах саме блакитний зал.

«Навіть скатертину не змінили. В даному випадку можу сказати страшну для мене фразу: «Добре, що батько не дожив до цього бруду», — написала вона.

Між тим, за даними помічника гендиректора галереї Василя Мицька, приміщення здається в оренду вже роками. У цьому випадку бренду це обійшлося в 3,2 тис. грн за годину. Така максимальна вартість, за яку Міністерство культури дозволяє здавати об’єкти, що знаходяться у їх віданні. Київські рекламщики в серпні орендували зал на дві години.

Про те, що в таких зйомках немає нічого незвичайного або поганого сказав гендиректор галереї Тарас Возняк. Правда він також уточнив, що умови були порушені. Це стало можливим через те, що при зйомках в приміщенні знаходиться доглядач-чоловік, а коли дівчина переодяглася, йому доводилося виходити. В якийсь з цих моментів вона вилізла на стіл.