Американські коміки висміяли показання Холмса про Зеленського та «дупу Трампа»

Американські коміки висміяли слова посла США в ЄС Гордона Сондленда про те, що президент України Володимир Зеленський «любить дупу Трампа і готовий зробити все, про що його попросять». Відео гумористичних телешоу були опубліковані у Facebook коміка Андрія Бочарова.

Мова йде про свідчення американського дипломата Девіда Холмса в Конгресі, який передав слова Сондленда.

Так, гуморист і ведучий Стівен Колбер в рамках свого шоу висміяв сам факт, що зад Трампа може комусь подобатися.

«Він почув, як Солндленд сказав: «Президент Зеленський любить вашу жопу». А хто не любить?», – сказав Колбер, демонструючи фотографію Трампа в шортах.

Ведучий Тревор Ноа також розповів своїй аудиторії про «гучну» заяву Холмса.

«Ви ж розумієте, що Сондленда про це запитають! Містер Сондленд, правда, що Зеленський любить жопу Трампа? Все вірно!..Може бути, Трамп їздив у лікарню до пластичного хірурга, щоб переконати Зеленського дати компромат на Байдена?» – пожартував Ноа.

Комік і ведучий американського HBO Джон Олівер також не залишився осторонь цієї історії. Його ремарки стосувалися більшою мірою Трампа.

«Розумію ці почуття. Він же (Трамп – ред.) просто вогонь. Стрункий як трактор! Не кажу, що він хороший президент, але він здобна пампушка», – сказав ведучий.