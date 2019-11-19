Глава американського посольства нагадав Зеленському, хто розв’язав війну в Донбасі

Тимчасовий повірений у питаннях США в Україні Вільям Тейлор у відкритому зверненні до президента України Володимиру Зеленському нагадав, що відповідальність за збройний конфлікт у Донбасі несе Російська Федерація. А також запевнив, що Сполучені Штати підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії.

«За конфлікт однозначно відповідає Росія. Сполучені Штати твердо стоять на боці України в її боротьбі проти російської агресії і в прагненні України до миру», — йдеться в заяві, поширеній прес-службою посольства США в Україні у вівторок, 19 листопада.

Публікації в українських ЗМІ про членів команди Зеленського, які звинувачують у розв’язуванні війни п’ятого президента України Петра Порошенка, Тейлор назвав «вигадками» і порадив ігнорувати російську дезінформацію.

«Звичайно, завжди є ті, хто хоче розділити Україну, особливо Росія. Ми не повинні слухати російську дезінформацію. У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ містяться вигадки, ніби члени команди Президента співчувають Росії або вважають, що конфлікт почав колишній Президент Петро Порошенко», — зазначив дипломат.

Глава американського посольства також позитивно відгукнувся про звільнення українських моряків з російського полону, повернення кораблів, розведення військ на трьох ділянках в зоні ООС, назвавши їх «досягненнями Зеленського та його команди» на шляху до миру». Тейлор додав, що США вітають проведення «нормандського» саміту в Парижі 9 грудня, а також висловив надію на подальший прогрес дипломатичного врегулювання конфлікту.