ВАКС призначив засідання за «янтарному» справі Розенблата та Полякова

Вищий антикорупційний суд призначив на 11 грудня підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишніх народних депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблатта, а також інших осіб у так званому «бурштиновому справі».

Таке рішення 12 листопада ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє «Слово і Діло».

Раніше Верховний суд передав цю справу в антикорупційний суд.

Як відомо, Полякову інкримінується ч 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди); Розенблату – ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом); помічниці Полякова Тетяна Любонько – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ; голові секретаріату міжфракційного об’єднання Верховної ради України «Депутатський контроль» Вадима Руденка і двом його спільникам Костянтину Проскурко і Віктору Косянчуку – ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УКУ.