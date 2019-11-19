«Грав на баяні, туди ж і повернеться»: Ляшко грубо образив Володимира Зеленського

Біля стін Святошинської прокуратури, під час свого виступу колишній народний депутат Верховної Ради України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко в грубій формі образив президента України Володимира Зеленського. Відео з образами було оприлюднено в «Ютубі».

Так, Олег Ляшко стверджує, що справа стосовно нього була повністю сфальсифікована, і що він не боїться переслідування. При цьому звинуватив співробітників правоохоронних органів у недбалості і повній бездіяльності.



Під час свого виступу Олег Ляшко заявив: «На горіхи» дісталося всім. Влади у Ляшка, виявилися винні у відомостях рахунків з опонентів і в репресіях. Герус виявився агентом Росії і диверстантом». Однак найбільше «бруду» Ляшко вилив на президента української держави Володимира Зеленського.

Так, Олег Ляшко переконаний, що кар’єра президента закінчиться саме так, як вона починалася. Він заявив: «По репутації Зеленського: закінчить тим, з чого і почав. Грав х*ром на баяні, туди ж і повернеться».

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли про те, що екс-депутат українського парламенту, глава «Радикальної партії» Олег Ляшко подав заяву на колишнього представника глави держави в уряді, депутата від «Слуги народу» Андрія Геруса у зв’язку з поновленим імпортом електроенергії з Росії.