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Нацгвардія під Горлівкою просунулася вперед та відбила у супротивника частину цвинтаря, – ЗМІ

20.11.2019

Поблизу Горлівки Національна гвардія України просунулася вперед, захопила важливу висоту і відбили у супротивника частину місцевого кладовища.

Про це у вівторок, 19 листопада, йдеться у сюжеті журналістів “ТСН”.

Зазначається, шанці військових впритул підійшли до місцевого цвинтаря.

“Кладовище йде в напрямку бойовиків. Фактично між нами кладовище”, – каже військовослужбовець Національної гвардії України “Абу”.

Бійці розповідають, щ Боєць на псевдо “Добрий” каже: якщо й почувався тут некомфортно, то лише в перші кілька днів.

Тепер звик і додає, що не забобонний: “І земля наша, і наше кладовище”. Бійці кажуть, затишшя на фронті буває рідко. Можливо, через туман не літають ворожі безпілотники, а тому їх майже не обстрілюють.

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