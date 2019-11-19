У Зеленського тричі пропонували американському підполковнику Виндману стати міністром оборони

Головний експерт Ради нацбезпеки США по Україні Александер Віндман розповів, що команда Зеленського три рази пропонувала йому посаду глави Міноборони.

Він заявив про це під час відкритих слухань у комітеті з розвідки Конгресу США, — повідомляє «Новий час».

Слухання проходили в рамках розслідування, мета якого – визначити, чи є підстави для імпічменту президента Дональда Трампа.

Ветеран війни в Іраку і українець за походженням, підполковник Александер Віндман повідомив, що відхилив всі три пропозиції команди президента України Володимира Зеленського зайняти посаду міністра оборони в новому уряді Олексія Гончарука.

За словами підполковника, екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк питав, чи не хоче він стати главою Міноборони України, у травні 2019-го, коли Віндман приїхав в Україну у складі американської делегації на інавгурацію Зеленського.

«Кожен раз я відхиляв ці пропозиції», – сказав Віндман, зазначивши, що доповів про це пропозиції керівництву після повернення в США.

«Я – американець, я приїхав у цю країну ще дитиною», – додав підполковник.