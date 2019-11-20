Солистка KAZKA в новом образе поразила внешним видом

Популярная украинская исполнительница и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поразила поклонников изменениями во внешности

«Бывает у вас такое, что вы чувствуете себя на своем месте, и люди вас окружают прекрасные, и вы себя чувствуете привлекательной – хочется растянуть это чувство надолго», – пишет она.

Уточним, что сама Зарицкая при этом позирует в элитном автомобиле. Ее поклонники обратили внимание на изменения во внешности.

«Классно выглядишь», «Это такой кайф», «ого ты изменилась? Пластика или фотошоп?», «красотка», «ты излучаешь позитив», «Научилась фошопить, коровушка?», – пишут они.