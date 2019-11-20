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Ізраїль атакував район Дамаска у відповідь на запуск ракет

20.11.2019

Армія Ізраїлю атакувала десятки цілей в районі Дамаска у відповідь на запуск ракет з боку Сирії.

Про це йдеться в повідомленні Haaretz.

«Атака була здійснена у відповідь на запуск іранськими силами ракет з території Сирії у бік Ізраїлю, метою яких був удар по ізраїльській території»,— видання транслює повідомлення ізраїльської армії.

Зазначається, що військові завдали ударів по 20 цілях.

У вівторок, 19 листопада, в Ізраїлі вдалося перехопити чотири ракети.

За даними агентства САНА, удар завдавали літаки ізраїльських ВПС.

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