В Індії хвостатого хлопчика визнали божеством

6-річний Шивам Кумар з міста Делі має анатомічну особливість — в районі попереку у нього з народження зростає пучок темного волосся.

Місцеві жителі, які дізналися про це, визнали хлопчика втіленням обезьяноподобного божества Ханумана. Його почитають як покровителя життя селян і наставника в науках.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

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Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

Інформація про хлопчика з «хвостом» швидко розповсюдилася по окрузі і в будинок, де живе Шивам, зачастили паломники.

Сім’ї дитини докучає таке увагу. Мама хлопчика зізналася, що іноді їм доводиться брехати гостям, що сина немає вдома, щоб ті пішли.

Жінка своєї дитини вважає абсолютно здоровим, і видаляти «хвостик» не збирається, оскільки це, на думку всіх членів сім’ї, «дар Божий».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», розібратися у віруваннях жителів Індії непросто, звідси міфи про дискримінацію, корів та інших незвичних для європейців речі.

За матеріалами «Кореспондент»

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