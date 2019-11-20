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В Індії хвостатого хлопчика визнали божеством

20.11.2019

6-річний Шивам Кумар з міста Делі має анатомічну особливість — в районі попереку у нього з народження зростає пучок темного волосся.

Фото: Newsflare

Місцеві жителі, які дізналися про це, визнали хлопчика втіленням обезьяноподобного божества Ханумана. Його почитають як покровителя життя селян і наставника в науках.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

 

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Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

Інформація про хлопчика з «хвостом» швидко розповсюдилася по окрузі і в будинок, де живе Шивам, зачастили паломники.

Сім’ї дитини докучає таке увагу. Мама хлопчика зізналася, що іноді їм доводиться брехати гостям, що сина немає вдома, щоб ті пішли.

Фото: Newsflare

Жінка своєї дитини вважає абсолютно здоровим, і видаляти «хвостик» не збирається, оскільки це, на думку всіх членів сім’ї, «дар Божий».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», розібратися у віруваннях жителів Індії непросто, звідси міфи про дискримінацію, корів та інших незвичних для європейців речі.

За матеріалами «Кореспондент»

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