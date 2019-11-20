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На Кубані знайшли зниклу дівчинку. Вона провалилася в яму громадського туалету

20.11.2019

На Кубани нашли пропавшую девочку. Она провалилась в яму общественного туалета

Ученицю початкових класів, яка доби тому пішла гуляти і зникла в одному з хуторів Краснодарського краю, знайшли в ямі громадського туалету. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

«За попередніми даними, дівчинку знайшли у вівторок ввечері живий. Виявилося, що вона провалилася в яму громадського туалету і не могла вибратися. Зараз вона госпіталізовано з переохолодженням», — цитує агентство співрозмовника.

За фактом інциденту проводить дослідчу перевірку Новокубанський міжрайонний слідчий відділ Слідчого комітету РФ.

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