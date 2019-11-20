У Талліні зажадали повернути «аннексированные Росією

Спікер парламенту Естонії, член Консервативної народної партії EKRE Хенн Пыллуаас заявив, що Росія анексувала близько 5% території естонської, і уточнив, що для ратифікації прикордонного договору країна повинна повернути їх. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином Пыллуаас відреагував на слова директора Другого європейського департаменту МЗС Росії Сергія Бєляєва про недійсність Тартуського мирного договору.

«Ми не хочемо ні одного квадратного метра російської території. Ми лише хочемо, щоб наші повернулися. Росія анексувала близько п’яти відсотків території Естонії», — написав Пыллуаас. Він зазначив, що естонсько-російська межа визначається Тартуским мирним договором, який знаходиться в реєстрі чинних міжнародних договорів ООН. Прогрес у ратифікації прикордонного договору може бути досягнутий тільки після визнання Росією умов Тартуського угоди, уклав Пыллуаас.

