Тіла перших загиблих у Мозамбіку бійців ПВК «Вагнер» доставлені у Володимирську область, про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на отамана козацького товариства «Ховрино» Євгена Шабаєва, пов’язаного з російськими ЧВК. За його словами, сім’ям убитих надані «значні» грошові компенсації в обмін на мовчання. Кількість транспортованих загиблих та їх імена, він не уточнив. Зазначимо, що редакція Znak.com не володіє офіційним підтвердженням цієї інформації.

Шабаєв додав, що в середньому солдатів нижчої ланки в ПВК «Вагнер» отримує від 120 тис. до 300 тис. рублів на місяць.

Також видання повідомляє, що, за словами керівників африканських приватних військових компаній OAM і Black Hawk, вони програли контракти на роботу в Мозамбіку через «Вагнера».

Про те, що бійці російської ПВК, яку пов’язують з петербурзьким бізнесменом Євгеном Пригожиним, у Мозамбіку стикаються з труднощами, заявили відразу кілька співрозмовників видання.

Два анонімні джерела в армії Мозамбіку розповіли про те, що між «Вагнером» і збройними силами країни наростає напруженість. За словами одного з двох військових, бійці з Росії і місцеві «практично припинили спільне патрулювання».

Експерт з тероризму з Південної Африки Жасмин Опперман вважає, що «росіяни не розуміють місцеву культуру, не довіряють солдатам і змушені битися в жахливих умовах проти ворога, який набирає нові обороти».

«Загальна думка полягає в тому, що Вагнер майже не має досвіду примітивної „війни в кущах“, яка ведеться там. Ви повинні розуміти, що це одне із самих складних умов у світі», — сказав журналіст Аль Вентер, який багато писав про найманців в Південній Африці.

«Підлісок там настільки густий, що всі високотехнологічне обладнання, принесене Вагнером, перестає бути ефективним. Росіяни прибули з безпілотниками, але вони не можуть їх використовувати», — пояснив ще один анонімний джерело.

Нагадаємо, мозамбикское видання Carta de Mocambique повідомило про те, що 27 жовтня в результаті нападу повстанців у провінції Кабу-Делгаду загинули п’ятеро бійців російської ПВК «Вагнер». У Москві інформацію поки не прокоментували. Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що в Мозамбіку «російських солдатів немає».