Знаменитості, які стали батьками після 50

Сьогодні стало відомо про те, що в родині 56-річного Квентіна Тарантіно очікується поповнення. Для легендарного режисера і його дружини Даніелли Пік малюк стане первістком. І поки зоряне сімейство готується до поповнення, ми вирішили згадати, хто ще з відомих чоловіків ставав батьком після 50 років.

Квентін Тарантіно (у 56 років)







Відносно недавно Квентін Тарантіно представив свій дев’ятий фільм «Одного разу… в Голлівуді» і заявив про те, що всього в його кар’єрі буде десять картин. Знаменитий режисер планує піти з професії на піку і присвятити себе сім’ї. А вже сьогодні його шанувальники дізналися, що в сім’ї Тарантіно очікується поповнення. Дружина кінематографіста Даніелла Пік, з якою вони зіграли таємну весілля в минулому році, чекає появи на світ первістка. Стать і ім’я майбутнього спадкоємця щасливі батьки поки тримають в секреті: легендарний Квентін і тут вирішив зберігати інтригу.

Джордж Клуні (у 56 років)



Переконаний холостяк Джордж Клуні «зламався» чотири роки тому. Довести впертого до вівтаря вдалося не актрисі, не моделі і взагалі не зірки, а суворої адвокатессе Амаль Аламуддин. Два роки тому Клуні став батьком двійнят Олександра і Елли. Під час вагітності дружини актор ні на крок не відходив від неї і морально підтримував. В одному з інтерв’ю Джордж зізнався, що після новини про вагітність дружини він став більш обережним: «Ми з Амаль вирішили вести себе більш відповідально, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Я більше не поїду в Південний Судан і Конго, а Амаль не буде їздити в Ірак. А адже раніше я про це зовсім не хвилювався».

Еммануїл Віторган (78 років)



Наприкінці лютого минулого року Еммануїл Віторган в третій раз став батьком. Разом з дружиною Іриною Млодік вони стали батьками дівчинки, яку вирішено було назвати красивим ім’ям Етель, що в перекладі з англійської означає «благородна». «Ми з Эммочкой давно мріяли про дитину, — розповідала Ірина в розмові з журналістами. — Але спочатку мені потрібно було подолати проблеми з моїм здоров’ям. Довелося чекати майже 20 років, щоб вирішити їх». Зараз зірки мріють про молодшого сина.

Х’ю Грант (50, 51, 54 і 57 років)



Цей красень славився своїми пригодами не тільки на екрані, але і в житті: в його донжуанский список входять і відносини з найкрасивішими жінками шоу-бізнесу, і секс-скандал, так що ми і не чекали, що коли-небудь Х’ю вирішить завести сім’ю. Однак в 2011 році під час нетривалого роману з китайської актрисою Тінглан Хонг у актора народилася дочка. Для 50-річного Х’ю це стало сюрпризом, але приємним. Актор активно бере участь в житті малятка і навіть домігся судового рішення, що забороняє називати ім’я його дочки в пресі. Через рік у Х’ю і Тінглан з’явився син. Британський актор при цьому примудрився заміксувати роль турботливого батька з роллю невиправного ловеласа. Паралельно з відносинами з Хонг у нього народився ще один син від шведського телепродюсера Анни Эберштейн. На даний момент у пари вже троє дітей: семирічна Джон, чотирирічна дочка і ще одна дитина, який з’явився на світ в минулому році. Його стать журналістам з’ясувати поки не вдалося. «Я став набагато більш приємним людиною після появи дітей, — зізнається Грант. — Мені давно радили завести якусь кількість діточок. Тоді я не розумів, наскільки діти здатні змінити життя на краще. Зате тепер я всім рекомендую».

Річард Гір (у 50 років)



Єдиний син актора з’явився на світ, коли Гіру виповнилося 50 років. «Я не шкодую, що став батьком так пізно. Якби я був молодшим, то продовжував би шукати свій шлях у житті, турбуватися про кар’єру. Але в 50 я вже цілком готовий присвятити себе формування іншої людини», — розповідав Гір. Гомер Джеймс Гір народився в 2000 році від актриси Кері Лоуелл, з якою Гір-старший прожив 18 років. Кері і Річард одружилися після народження сина. У 2013 році Кері і Річард розлучилися, проте Річард бере участь у житті сина і вдячний колишній дружині за те, що вона подарувала йому це щастя».

Іван Краско (71 і 74)



Іван Краско теж зважився стати батьком у зрілому віці. У шлюбі з Наталею Вяль на світ з’явилися двоє його синів: Іван та Федір. Подружжя були одружені з 2001-го по 2010 рік. З дружиною у актора різниця у віці 47 років, проте це нікого не бентежило. Їхні діти народилися, коли Краско було за 70.

Стів Мартін (67 років)



Дружина актора письменниця Енн Стригфилд народила первістка в 2012 році. Це подія пара намагалася не афішувати і оберігала доньку від уваги преси. «Терпіти їх не можу!» — так колись говорив актор про немовлят, але, здається, змінив погляди на життя. «В юності я був зациклений на собі і своїй кар’єрі. Зараз я просто тиняюся по дому і граю з донькою. Це чудово!» — зізнається Мартін.



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