Вчені придумали, як за допомогою рослин замінити лампи в экодомах





Перетворити рослини в ще одну лампочку в будинку здається правильним рішенням

Архітектор і хімік Массачусетського технологічного інституту працюють над створенням нового джерела розсіяного фонового освітлення приміщень — їм можуть стати живі рослини.

Рослини в якості джерела світла можуть бути включені в інженерну інфраструктуру сучасних «зелених» будинків поряд з рішення по збору сонячної енергії і дощової води, а також автономними системами компостування біологічних відходів.



Вперше рослини, що випромінюють світло, були продемонстровані професором хіміко-технологічного факультету MIT Майклом Страно в 2017 році. Такі організми не є генетично модифікованими — в них викладені наночастинки речовини, що перетворює енергію рослини в світ за тим же принципом, як у природі це роблять світлячки. В результаті такої маніпуляції практично будь-яку рослину можна перетворити на екологічно чисте джерело світла, незалежний від батарейок або від мережі.



Для створення технології на основі результатів сміливого експерименту, Майклу Страно потрібна допомога фахівця у галузі прогресивної екологічної інфраструктури, і таким партнером стала архітектор MIT Шейла Кенеді. Разом вони поставили перед собою завдання перетворення живих рослин в біотехнології, яка змусить людей по-іншому поглянути на озеленення будівель.



«Перетворити рослини в ще одну лампочку в будинку здається правильним рішенням», — пояснює Страно.



У 2017 році вчені отримали грант на свою розробку і виростили кілька поколінь випромінює світло водяного кресу, які сяяли яскравіше, ніж експериментальні зразки.