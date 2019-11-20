На запорожской плотине произошла масштабная авария (видео)

На месте ДТП работали правоохранители, медики скорой помощи и бойцы ГСЧС.

Авария, при участии сразу нескольких автомобилей, произошла сегодня утром, 20 ноября, на плотине ДнепроГЭСа. Здесь “лоб в лоб” столкнулись Daewoo Lanos и Toyota. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. Также в результате произошедшего пострадало еще несколько легковых автомобилей. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. О пострадавших, на данный момент, не сообщается.

В результате произошедшего на плотине и мостах Преображенского образовалась километровая пробка. Для стабилизации движения были привлечены регулировщики.

Официальный комментарий правоохранителей читайте на нашем сайте позже.