Располневшую кошку посадили на экстренную диету

Хозяин сдал животное в приют, потому что не мог с ним справиться.

В Великобритании 4-летнюю кошку по кличке Пейсли посадили на экстренную диету в спасательном центре, где ее оставили бывшие владельцы. Она весила 9,5 килограммов, что вдвое больше веса здоровой кошки. Хозяин сдал животное в приют, потому что не мог с ним справиться. Об этом пишет The Mirror.

– Когда я увидела Пейсли, я подумала: “О, Боже! Это самая толстая кошка, которую я видела в жизни. Я работаю в центре 13 лет. К нам иногда попадали кошки большего размера, но не настолько. Мы можем только ограничить количество еды, которое она получала, – рассказала руководительница спасательного центра в Западном Сассексе Cats Protection Таня Марш.

Сотрудникам приюта пришлось даже помогать кошке помыться, потому что она не могла сделать это самостоятельно.

По мнению Марш, такое количество жира появилось у Пейсли из-за того, что предыдущий владелец перекармливал ее некачественной едой. Также у животного не было достаточной физической нагрузки, потому оно жило в помещении.

Работники центра рассказали, что кошка очень милая и любит сидеть на руках. Несмотря на огромный вес, она пытается двигаться. Ее принесли в приют месяц назад, но она уже нашла новый дом. Сейчас Пейсли сидит на диете, которую ей назначил ветеринар, и уже сбросила почти пол килограмма. Животные с большим весом рискуют заболеть диабетом и сердечными заболеваниями.