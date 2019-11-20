Настя Каменских устроила дефиле на лестнице в мини-юбке

Известная украинская певица Настя Каменских решила поделиться с поклонниками утренним позитивом.

Звезда опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, которая прекрасно поднимает настроение.

32-летняя Настя Каменских до сих пор переживает уникальный опыт: речь идет о недавней поездке в Мексику, где певица презентовала свой новый сингл, а заодно дала около дюжины интервью местным СМИ и радиостанциям. Поездка оказалась более, чем удачной, и популярность артистки в Латинской Америке продолжает расти.

“Наткнулась на эту солнечную фотографию из Мексики, куда меня пригласили презентовать мой хит на национальных телеканалах и радио, и улыбнулась от теплых воспоминаний. Очень хорошие впечатления от этой колоритной страны и невероятно добрых людей. Обязательно всем советую посетить Мексику, ведь она в который раз удивляет и влюбляет в себя по-новому”, – написала певицы в социальной сети.

К записи Настя Каменских присоединила то самое колоритное фото, на котором позирует в откровенном топе и черной мини-юбке. Соблазнительный образ молодой женщины дополняет яркая алая помада и вьющиеся, гебрежно уложенные волосы. Поклонники звезды сошлись на том, что она великолепно выглядит на этом снимке и, как обычно, заряжает окружающих позитивом.

“Вы с каждым годом все хорошеете, настоящая молодец и даёте пример многим”, “Просто огненная красотка”, “Правильно, что решила развиваться дальше, Настя! Тебе б еще СММ-специалиста испаноязычного, и дело бы пошло более активно”, “Умница, что держишь себя в такой потрясающей форме. Для меня ты пример, помошающий работать над собой”, “Одна из самых красивых женщин Украины”, “Потап в образе сурового мексиканского мачо тоже был бы хорош”, – написали интернет-пользователи в комментариях, где также растет количество мексиканских подписчиков певицы.