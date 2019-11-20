Бійці ВСУ розповіли правду про війну на Донбасі

В Золотому Луганської області продовжує здригатися земля після розведення сил і засобів. Вибухи відбуваються в результаті того, що рятувальники знешкоджують не вибухнули боєприпаси.

За словами військових, до розведення обстріл у Золотого не припинялися з усіх можливих озброєнь. У той же час ділянки фронту Золотого-4, де розведення сторін заплановано не було, піддаються масованому обстрілу щодня.

«Праворуч і ліворуч від нас хлопці щодня мутузяться. Щільно. Ми давно не чули, щоб не стрілянина, а бух-бух-бух. По сторонам не віриться, що на кілометр кілометр туди і туди, поки тут тихо, а там вже йде м’ясорубка в прямому сенсі цього слова, ми прекрасно чуємо, відчуваємо і сидимо тут, як мишенята», – повідомив воїн Олександр.