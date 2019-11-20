«Це був жарт»: Данилюк про пропозицію Виндману очолити Міноборони

Колишній секретар РНБО України Олександр Данилюк стверджує, що жартома пропонував співробітник Ради національної безпеки США Олександру Виндману очолити Міністерство оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕМАЄ з посиланням на УНІАН.

Екс-секретар РНБО України сказав, що пам’ятає, як одного разу говорив з Виндманом про посади міністра оборони. Це сталося під час їх розмови про те, як вони жили недалеко один від одного ще за часів СРСР. І тоді Данилюк нібито жартома сказав Виндману, що він повинен влаштуватися на роботу міністра оборони в Україні.

«Ми обидва посміхалися і сміялися. Це була явно жарт», — сказав Данилюк.

Данилюк зазначив, що не зміг би серйозно запропонувати Виндману цю посаду без прямого підпису президента Зеленського.