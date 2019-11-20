В Україні відсутня Верховний Головнокомандувач

Президент начебто є — спілкувався і фотографувався весь день з європейськими делегаціями, але вчора якийсь пацан знайшов час на сторінці Офісу президента написати, що там брали журналіста Портнова, а сьогодні, здається, той самий хлопець знайшов час постібатися з лідера парламентської фракції на сторінці президента. Видно, десь зник.

Тому що слів скорботи в день коли загинув командир 128-ї бригади Євген Коростельов у Верховного Головнокомандувача не знайшлося.

Євген Коростельов загинув при виконанні бойового завдання, це командир одного із з’єднань Збройних сил, один з вищих воєначальників, один з чотирьох командирів бригад, загиблих на фронті за шість років Війни за незалежність. Коростельов шостий рік на війні, був призначений начальником Генштабу Хомчаком на посаду комбрига вже після обрання Зеленського. Особисто виконував завдання Головнокомандувача з розведення військ на ділянці Богданівка-Петровське. Ну не міг же Головнокомандувач на таке не відреагувати, якщо б він був на місці?

Саме завдяки тому, що такі командири як Коростельов виконують завдання на фронті, президент має можливість керувати країною, саме завдяки українським командирам Україна багато значить в світі і лідера України приймають на найвищому рівні.

Верховний Головнокомандувач має право чогось не знати про війну. Але ви, Володимир Олександрович, не маєте права бути відсутніми на війні. Це ганьба.

Ви усвідомлюєте це чи ні, але ви президент країни, яка продовжує вести війну, і ви — Верховний Головнокомандувач армії, завдяки стійкості та довіри якій можливі різні політичні комбінації, в тому числі і ваша робота. І ви не маєте права зображати відсутнє стан, коли підлеглі вам воїни гинуть. Це не опція — це ваш обов’язок, яким ви відверто знехтували.

Ви зобов’язані висловити співчуття родині загиблого Євгена Korostelevu, поговорити з товаришами і віддати загиблому найвищі державні почесті. І сьогодні трагічно загинув на полігоні під Львовом заступник начальника навчального центру ЗСУ — не забудьте також і йому висловити слова співчуття. Честь, совість, борг, Батьківщина — от про це треба знайти час подумати в такий день. Або просто подивіться на фото людини, який заради цих принципів пішов на смерть, подивіться…

Якщо, звичайно, Верховний головнокомандувач має намір до нас повернутися і має намір таким бути.

Юрій Бутусов