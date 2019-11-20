Під Києвом два хлопчика не повернулися зі школи додому: прикмети зниклих

Під Києвом у місті Фастів пропали 10-річний Гадач Віталій і 12-річний Собковський Валентин. Обидва хлопчики вийшли з місцевої школи №10, яка знаходиться за адресою вулиця Якубовського, 14 і пропали. Поліція і родичі просять допомоги у пошуках зниклих.

Останній раз Віталія та Валентина бачили 19 листопада близько 15:30, коли ті виходили зі школи. Про це Інформатор дізнався з повідомлення Служби розшуку дітей ГУ Нацполиции Київської області.

Прикмети Віталія: на вигляд 9-10 років, зріст 140 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя овальне, очі блакитні, короткі світле волосся. Був одягнений у сіру болонєву куртку, сіру шапку, камуфляжні штани, помаранчеві кросівки. На плечах був сірий рюкзак.

Прикмети Валентина: на вигляд близько 10 років, зріст 150 сантиметрів, спортивної статури, обличчя кругле, очі карі, короткі світло-русяве волосся. Був одягнений у темну куртку зі світлими смужками до пояса, темно-синю шапку, коричневі джинси, чорні черевики зі світловідбиваючими смужками. При собі мав рюкзак сірий рюкзак.