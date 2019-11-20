«Контролюйте гаденышей!» Український катер закошмарил росіян в Азовському морі

Українські військові катери «Кременчук» і «Лубни» патрулюють Азовське море і успішно стримують росіян від відкритої агресії.

Як йдеться в матеріалі theБабеля, українські моряки тримають у страху окупантів. «Ми почали виходити на патрулювання. Вони стали нас боятися. Ми перехоплювали їхні розмови, а там було таке: «Контролюйте змієняти, знову ці змієнята зараз вийдуть, знову їх потрібно буде шукати». Ми почали припиняти їх дії, до стрільби не доходило, але нахабства поменшало. У жовтні випадки зупинки судів росіянами скоротилися на 50 відсотків, у листопаді їх не було взагалі», – розповів командир катера «Кременчук» Олександр Регула.

За його словами, російські окупанти діють дуже нахабно.

«Як гопники — нападають натовпом. Але на їх дії треба відповідати. Вони не стріляють по судах, але зупиняють і кажуть: «Ви ж будете йти назад, будете мати проблеми». Зупиняють в основному тих, хто йде в Бердянськ або Маріуполь. Тих, хто йде в бік Таганрога або Ростова, вони не чіпають. Але якщо є члени екіпажу з України, то обов’язково оглядають», – пояснив командир.