Звезду «Игры престолов» заставляли раздеваться на камеру

Девушка грубо отказала продюсерам и не стала раздеваться перед камерой, чем вызвала у них возмущение и обиду.

Британская актриса и звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались заставить раздеться на камеру, пишет интернет-издание Корреспондент.

Кларк заявила, что в одном проекте ее вынуждали к обнаженным съемкам. При этом данное условие заранее с актрисой никто не обговаривал.

По словам Эмилии Кларк, от дальнейшего сотрудничества она отказалась наотрез. Чем вызвала недоумение, возмущение и обиду продюсеров данного проекта. Они заявили, что своим отказом она якобы разочарует фанатов «Игры престолов». Однако актриса была непреклонна.

«И я сказала: «Иди к черту!», — призналась Кларк.

Она также вспомнила, каково ей было, когда она обнаженной снималась в «Игре престолов». Девушка даже плакала в туалете. Успокаивал Кларк ее коллега, исполнитель роли Дрого актер Джейсон Момоа.

Отметим, что Эмилия Кларк играла Дейенерис Таргариен во всех восьми сезонах сериала «Игра престолов», который выходил на телеканале HBO с 2011 по 2019 год.