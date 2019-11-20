В Афганістані впав військовий вертоліт США, є загиблі

В Афганістані внаслідок катастрофи вертольота загинули двоє військовослужбовців США.

Американські сили, розташовані в Афганістані, 20 листопада розслідували катастрофу, вказавши, що «попередні дані не вказують, що це було спричинено вогнем противника», пише “Радіо Свобода”.

У країні нині дислоковані близько 13 тисяч американських військових, а також тисячі представників європейських країн, які беруть участь у місії «Рішуча підтримка» під керівництвом НАТО.

19 військових США загинули з початку року в Афганістані в інцидентах, пов’язаних із бойовими діями.