Джерело: «Слуга народу» готова підтримати зняття недоторканності з Порошенком

Правляча парламентська фракція «Слуга народу» готова підтримати зняття недоторканності з п’ятого президента України, народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка. Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив про це в інтерв’ю виданню НВ, опублікованому 19 листопада, передає Гордон.

«Всі мотивовані [голосувати] за зняття недоторканності. Це повинні підтримати всі депутати, тому що це чесна позиція, адже ми від неї вже відмовилися. По суті, це технічне голосування, коли просять зняти імунітет для вчинення процесуальних дій. З 1 січня 2020 року, коли набудуть чинності зміни до Конституції [передбачають скасування депутатської недоторканності], такі голосування будуть не потрібні», – сказав він.

За словами Корнієнка, питання можливого голосування про згоду Ради на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності буде винесено на розгляд фракції окремо, а депутати самостійно визначатимуться за «якістю підозри» та «інших політичних мотивів».

Він додав, що не знає, коли ГПУ передасть в апарат Ради подання про зняття недоторканності з п’ятого президента.

За інформацією директора ДБР Романа Труби, станом на 9 жовтня Порошенко «фігурував, був учасником чи, можливо, буде учасником» в 13 виробництвах.

18 листопада в ГБР заявили, що підготували підозра Порошенко за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

У прес-службі партії «Європейська солідарність» у відповідь на заяву ДБР підкреслили, що кримінальне провадження має бути закрита згідно з рішенням суду. Адвокат Порошенко Ігор Головань назвав це підозра «конвульсіями Труби», який «з останніх сил чіпляється за крісло».

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що в текст підозри Порошенко можуть внести правки.

Порошенко скасував кілька міжнародних зустрічей і повернувся в Україну з-за того, що Держбюро розслідувань підготувало йому підозру.

«Ця справа не має юридичної ваги, це зрозуміло навіть починаючому юристу-першокурснику. Це справа, з якого навіть кури сміються, бо звинуватити п’ятого президента України у захопленні державної влади – це смішно», – зазначив колишній глава держави.