Зіпсував повітря і втік: Путіна звинуватили в нахабну витівку

Російський президент Володимир Путін був пов’язаний з бандитами через свого старшого тренера Леоніда Усвянцова.

Про це журналістам розповів колишній знайомий політика російський каскадер Микола Ващилин, передає Радіо Свобода. Крим. Реалії.

Усвянцов викладав у секції, де займалися Путін зі своїм другом і нині бізнесменом Ротенбергом. «Льоня-спортсмен» був двічі судимий за групове згвалтування і махінації з валютою. У своїх спогадах Володимир Путін тепло згадує про наставника, який загинув у 1994 році під час кримінальної розбірки. «Я помер, але мафія безсмертна», — написано на надгробку Усвяцова.

Крім того, Путін з друзями працювали в спортивній масовці на «Ленфільмі», де «знімалися в кіно» інші «знамениті» бандити Росії 90-х.

В цілому, за словами Ващиліна, Путін завжди був «нахабним дворовим пацаном».

«У Путіна, Ротенберга і його друзів була улюблена жарт: зіпсувати повітря в автобусі, коли ми поверталися з тренувань, і вискочити. А люди сидять і шукають очима: «Хто ж так навонял?». Путін завжди був нахабним дворовим пацаном, бився з люттю, і таким же залишився, тільки неймовірно зріс від вседозволеності», – сказав Ващилін.

На думку Ващиліна, Путін пішов у КДБ після того, як йому дали в лоб, так що іскри з очей полетіли»: «…і він зрозумів, що потрібно шукати якусь силу, яка могла б йому допомогти».