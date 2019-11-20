Дубневичу досі не наділи електронний браслет, — джерело

Народному депутату Ярославу Дубневичу досі не можуть надіти електронний браслет.

Повідомляється, що Дубневичу не наділи електронний браслет з-за технічних проблем зі зв’язком. За словами джерела, сигнал браслета не прочитується з-за слабкого покриття. Через деякий час проблеми планують усунути і надягти пристрій стеження.

Зазначимо, Дубневича підозрюють у причетності до розкрадання понад 93 млн гривень «Укрзалізниці». Наприкінці жовтня Верховна рада зняла з нього недоторканність, а Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень, пізніше сума була знижена до 90 млн.

Нардеп вийшов на свободу під заставу, але зобов’язаний виконувати покладені на нього зобов’язання, в тому числі носити електронний браслет. Крім того, Дубневич здав свій паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, щодо нього розглядається інша справа, в якому генеральний прокурор Руслан Рябошапка планує пред’явити йому звинувачення в помилковому декларування відомостей про доходи.