Донецька зона та успішна кар’єра: Бутусов розкрив деталі про педофіла з «Слуги народу» Иванисове

«Слуга народу» Роман Іванісов дійсно зґвалтував неповнолітню, але судимість була погашена, тому він має право бути народним депутатом.

Про це в Facebook заявив журналіст Юрій Бутусов, розкривши подробиці скандальної справи.

«У довідці МВС Іванісова, яку він висував при реєстрації його кандидатом, написано: «Не знятої або не погашеної судимості не має». Це правда. Але самого факту засудження за зґвалтування Іванісов не спростував. Тому що це теж правда», – написав він.

За словами Бутусова, формального порушення в діях народного депутата Іванісова немає, оскільки «дозволяється в законному порядку зняти або погасити судимість».

«Закон вважає, що за певних обставин з людини необхідно знімати судимість, щоб повертати громадянина до повноцінного суспільного життя, і не обтяжувати його тягарем минулого, якщо він не порушує закон», – пише Бутусов.

«Крім того, треба розуміти, що перебування Іванісова в одній з найжорсткіших донецьких зон за статтею за зґвалтування в 1996 році напевно було незабутнім життєвим випробуванням для нинішнього народного депутата», – додав журналіст.

За словами Бутусова, відповідальність тут політична і самої «Слуги народу», та порядку перевірки кандидатів, яких партія підтримує.

«Деякі «нові обличчя» виявилися занадто новими, настільки новими, що дізнатися про їхнє минуле з інтернету не можна, а треба відкривати старі паперові кримінальні справи. А це ніхто не робив. Минуле Іванісова говорить, що він професійний український політик, який багато разів змінював політичні команди, що успішно робив кар’єру, і завжди на його минуле було всім його колегам наплювати», – підкреслив журналіст.

Він нагадав, що:

у 2010 році Іванісов був обраний депутатом Рівненської обласної ради від партії «Батьківщина»;

у 2012-му став помічником народного депутата від партії «УДАР» Віталія Чугунникова;

у 2015-му балотувався в Рівненську облраду як член партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

в 2019-му Володимир Зеленський допоміг йому стати «слугою народу», і Іванісов як «нове обличчя» пройшов у Верховну Раду.

Бутусов закликав партію «Слуга народу» дати публічно оцінку щирості Іванісова і можливості його подальшого перебування в статусі народного депутата.